Александр Лукашенко рекомендовал руководителям трудовых коллективов Беларуси объявить 2 января 2012 года выходным днем

Как стало известно, в связи с многочисленными обращениями к Президенту, Александр Лукашенко рекомендовал руководителям трудовых коллективов Беларуси объявить 2 января выходным днем.Также глава государства поручил соответствующим службам принять меры по стабильной работе в праздничные дни объектов жизнеобеспечения страны, в первую очередь здравоохранения, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства.