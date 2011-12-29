Александр Лукашенко посетил Жодинский детский дом и поздравил ребят с наступающими праздниками

Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси.

К слову, самому старшему воспитаннику — всего 7 лет. Глава государства пообщался с детьми и поучаствовал в уроке рисования.

Сейчас в детском доме находятся 64 воспитанника. В этом году в семьи белорусов устроены 18 детей, из них пятеро вернулись к своим родителям. Каждому ребёнку Александр Лукашенко вручил сладкий подарок, а детскому дому в дар президент передал развивающие игры и спортивные тренажеры.

Ребята также не оставили без подарка Александра Лукашенко и преподнесли ему сделанную своими руками ёлку и книгу. Президент вместе с воспитанниками детдома посмотрел новогоднее представление, а также поводил с детьми хоровод вокруг нарядно украшенной елки. Затем ребята отправились на чаепитие с праздничными тортами от главы государства.

Завтра, как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко также посетит социальные учреждения для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.