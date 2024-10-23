Белорусский борт № 1 приземлился в аэропорту Казани. Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС, который в эти дни проходит в столице Татарстана. Президент примет участие в формате «БРИКС плюс/аутрич», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский борт № 1 приземлился в аэропорту Казани. Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС, который в эти дни проходит в столице Татарстана. Президент примет участие в формате «БРИКС плюс/аутрич», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В аэропорту Александра Лукашенко встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Первый оценил традиционное угощение чак-чак. Внимание к Беларуси традиционно высокое. Спустя 10 минут по прилету Александр Лукашенко уже начал активную работу на полях форума. В эти минуты Президент дает интервью журналисту ВВС Стивену Розенбергу. Это только старт рабочего дня.
На саммите лидеры обсудят международную проблематику, а также тему укрепления взаимодействия в рамках объединения, ведь сегодня БРИКС – одна из основ многосторонности, а также повышения сплоченности мирового большинства. Подходы и взгляды стран-участниц схожи и в вопросах международной безопасности: ее архитектуру необходимо менять, чтобы прийти к скорейшему разрешению существующих региональных конфликтов и не допустить возникновения новых очагов.
Беларусь может сыграть в этом серьезную роль, отмечают эксперты. В свою очередь наша страна заинтересована в статусе партнера объединения. О необходимости интеграции с единомышленниками Александр Лукашенко говорил неоднократно. Партнерство стало одной из основных тем и в ходе встречи государств – членов БРИКС в узком составе.
Владимир Путин, Президент России:
В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности для категории стран – партнеров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса. Решение на этот счет важно отразить в итоговой Казанской декларации.
Ранее российская сторона уже сообщала, что 13 государств рассматриваются в качестве стран – партнеров БРИКС. Лидеры объединения в ближайшее время определят, какие из них войдут в эту категорию. В Казани запланирована и широкая программа международных контактов нашего Президента.
Еще на совещании по международным вопросам в июле сформировать их план Александр Лукашенко поручал МИДу и отметил, что перебора быть не должно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не надо расплываться по всем континентам. У нас не та экономика, чтобы глобализмом заниматься. Надо определиться в каждой точке, чем мы будем заниматься. И сделать это.
БРИКС – относительно молодая международная структура. Сегодня это геополитический союз, который преследует не только экономические цели, в повестке в том числе вопросы научно-технической политики, социального равенства, консолидации политических интересов в целом.
С 2009 года, когда состоялся первый саммит, БРИКС стала драйвером развития мировой экономики. Сегодня одним из ключевых вопросов является создание системы взаиморасчетов в рамках объединения, которая была бы неподконтрольна механизмам, находящихся под коллективным Западом.