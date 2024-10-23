Белорусский борт № 1 приземлился в аэропорту Казани. Александр Лукашенко прибыл на саммит БРИКС, который в эти дни проходит в столице Татарстана. Президент примет участие в формате «БРИКС плюс/аутрич», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Александра Лукашенко встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Первый оценил традиционное угощение чак-чак. Внимание к Беларуси традиционно высокое. Спустя 10 минут по прилету Александр Лукашенко уже начал активную работу на полях форума. В эти минуты Президент дает интервью журналисту ВВС Стивену Розенбергу. Это только старт рабочего дня.

На саммите лидеры обсудят международную проблематику, а также тему укрепления взаимодействия в рамках объединения, ведь сегодня БРИКС – одна из основ многосторонности, а также повышения сплоченности мирового большинства. Подходы и взгляды стран-участниц схожи и в вопросах международной безопасности: ее архитектуру необходимо менять, чтобы прийти к скорейшему разрешению существующих региональных конфликтов и не допустить возникновения новых очагов. Беларусь может сыграть в этом серьезную роль, отмечают эксперты. В свою очередь наша страна заинтересована в статусе партнера объединения. О необходимости интеграции с единомышленниками Александр Лукашенко говорил неоднократно. Партнерство стало одной из основных тем и в ходе встречи государств – членов БРИКС в узком составе.

Владимир Путин, Президент России:

В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности для категории стран – партнеров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса. Решение на этот счет важно отразить в итоговой Казанской декларации. Ранее российская сторона уже сообщала, что 13 государств рассматриваются в качестве стран – партнеров БРИКС. Лидеры объединения в ближайшее время определят, какие из них войдут в эту категорию. В Казани запланирована и широкая программа международных контактов нашего Президента. Еще на совещании по международным вопросам в июле сформировать их план Александр Лукашенко поручал МИДу и отметил, что перебора быть не должно.