Александр Лукашенко: мы не должны сосредоточить все население в Минске – будет трагедия для страны

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обозначил концепцию развития Беларуси с акцентом на качественные условия для жизни людей. 7 июля Президент с рабочей поездкой в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил городской поселок Копысь Оршанского района.
В центре внимания были социально-экономическое развитие региона и благоустройство городского поселка. Эти земли Президент посещал в ноябре 2016 года. Тогда глава государства озвучил ряд поручений.
С тех пор в Копыси сделано немало: проведен капитальный ремонт больницы, детского сада, модернизированы предприятия, построены игровые площадки. Как подчеркнет Президент, именно на такие образцовые городские поселки должны равняться во всех регионах. При этом обустройство нужно продумывать детально, советоваться с местными жителями, но вместе с тем обойтись без излишеств.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спланировать из центра. Всех губернаторов сюда. Задача: два таких поселка городского типа в каждой области каждый год. Именно таким образом, чтобы каждый год – два поселка. За пятилетку все приведем в порядок. Параллельно достраиваем, развиваем агрогородки. И не забываем деревни, бывшие центры и неперспективные. Вот концепция развития нашей страны. Мы не должны сосредоточить все население в Минске – будет трагедия для страны. Разместить производительные силы, как в советские времена говорили, надо по всей территории Беларуси. Но мы же не можем размещать, как в советские времена. Мы же должны людям условия создать, чтобы они сюда поехали. Поэтому здесь должна быть жизнь, для этого надо жилье, детишки где будут и они где будут работать. То есть надо создавать производственные объекты.
В Копыси Александр Лукашенко посетил участковую больницу и Петровский вал, а также пообщался с жителями поселка из ближайших населенных пунктов. Глава государства поделился своим видением, какое будущее ждет поселки городского типа. За пятилетие они должны быть приведены в порядок по примеру Копыси.
Александр Лукашенко:
Надо возродить эти уникальные природные места. А возродить их могут только люди. Здесь люди должны строить свое жилье, но жить они будут только тогда, когда будет работа, хорошая, надежная работа, когда здесь будут производственные объекты. Жить должен этот городок.
Что я хочу. Зная каждый метр Копыси, я сам понимаю, каким должен быть этот поселок и что надо показать стране на этом примере. Второе: мы хотели создать пример для других. Сегодня принято решение, что каждый год (у нас шесть областей) губернатор по два поселка должен будет Президенту представить вот в таком виде. Тогда за пять лет мы полностью поселки городского типа приведем в порядок. По поводу жилья мы также определились. Здесь есть свободные участки, их около ста. Если человек захочет здесь купить участок, а он почти бесплатно будет, но обязательно за деньги, пусть 50 центов, пусть 2-3 рубля, человек должен его купить, и это будет его частная собственность навсегда. Приедет человек посмотрит, 15-20 соток, захочет здесь дом. Пожалуйста, покупай. Это перспектива жилья. Не только человек. «Александрийское» строит за счет хозяйства для своих работников. Или кто-то из вас захочет жить и работать в этом доме. Это дело руководителя и человека, который будет там жить. Это по жилью.
Кончено, надо развивать производство. Люди будут приезжать, строится, им надо будет работать. Мы об этом думаем, есть наметки определенные по развитию сыродельного производства, но что-то новое. Не просто традиционно сыры, надо что-то такое, чтобы люди стояли в очереди, хотели купить эту продукцию.
Во время общения прозвучало немало вопросов. Люди интересовались ценами на отечественные лекарства, прогнозами на будущий урожай и даже мнением Президента о прошедшем параде. Немало говорили и о судьбе малых городов.