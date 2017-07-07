Александр Лукашенко: мы не должны сосредоточить все население в Минске – будет трагедия для страны

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обозначил концепцию развития Беларуси с акцентом на качественные условия для жизни людей. 7 июля Президент с рабочей поездкой в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил городской поселок Копысь Оршанского района. В центре внимания были социально-экономическое развитие региона и благоустройство городского поселка. Эти земли Президент посещал в ноябре 2016 года. Тогда глава государства озвучил ряд поручений. С тех пор в Копыси сделано немало: проведен капитальный ремонт больницы, детского сада, модернизированы предприятия, построены игровые площадки. Как подчеркнет Президент, именно на такие образцовые городские поселки должны равняться во всех регионах. При этом обустройство нужно продумывать детально, советоваться с местными жителями, но вместе с тем обойтись без излишеств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спланировать из центра. Всех губернаторов сюда. Задача: два таких поселка городского типа в каждой области каждый год. Именно таким образом, чтобы каждый год – два поселка. За пятилетку все приведем в порядок. Параллельно достраиваем, развиваем агрогородки. И не забываем деревни, бывшие центры и неперспективные. Вот концепция развития нашей страны. Мы не должны сосредоточить все население в Минске – будет трагедия для страны. Разместить производительные силы, как в советские времена говорили, надо по всей территории Беларуси. Но мы же не можем размещать, как в советские времена. Мы же должны людям условия создать, чтобы они сюда поехали. Поэтому здесь должна быть жизнь, для этого надо жилье, детишки где будут и они где будут работать. То есть надо создавать производственные объекты. В Копыси Александр Лукашенко посетил участковую больницу и Петровский вал, а также пообщался с жителями поселка из ближайших населенных пунктов. Глава государства поделился своим видением, какое будущее ждет поселки городского типа. За пятилетие они должны быть приведены в порядок по примеру Копыси.