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Акциями протеста встретили представителей НАТО во многих городах Украины

17 июня 2008 13:47
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По программе, второй день пребывания делегации северо-атлантического альянса в этой стране посвящен общению с молодежью. Но у дверей многих учебных заведений гостей встретили пикеты. В них принимают участие представители различных политических и общественных организаций страны. Они считают, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть решен на Всенародном референдуме. Между тем российская сторона предупредила, что присоединение Украины к Северо-Атлантическому альянсу может привести к введению визового режима для граждан обеих стран.
# общество

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