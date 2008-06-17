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Белорусская таможня выступила с инициативой ввести на пунктах пропуска с Евросоюзом систему электронного декларирования грузов

17 июня 2008 13:45
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Сегодня, во время совместного инспектирования пунктов таможенного оформления, это предложение поддержала Литовская сторона. За последний год количество грузопотоков возросло почти на половину. Сегодня все белорусские переходы в этом направлении работают на пределе своих возможностей. Стандартное время оформления одной фуры – 40 минут. Электронная система обмена данными позволит сократить его до 5 минут и в пять раз увеличит пропускную способность общей границы. Планируется, что соглашение с Евросоюзом будет достигнуто уже в этом году.
# общество

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