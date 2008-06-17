Белорусская таможня выступила с инициативой ввести на пунктах пропуска с Евросоюзом систему электронного декларирования грузов

Сегодня, во время совместного инспектирования пунктов таможенного оформления, это предложение поддержала Литовская сторона. За последний год количество грузопотоков возросло почти на половину. Сегодня все белорусские переходы в этом направлении работают на пределе своих возможностей. Стандартное время оформления одной фуры – 40 минут. Электронная система обмена данными позволит сократить его до 5 минут и в пять раз увеличит пропускную способность общей границы. Планируется, что соглашение с Евросоюзом будет достигнуто уже в этом году.