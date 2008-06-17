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В Минске закрыто трамвайное движение от станции "Зеленый Луг" до проспекта Машерова

17 июня 2008 11:33
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Это связано с реконструкцией рельсового пути на улице Якуба Коласа. Ремонтные работы планируется завершить к 1 сентября. До этого времени маршруты № 1 от площади Мясникова и № 6 из микрорайона Серебрянка будут следовать только до разворотного кольца на площади Змитрока Бядули, а трамвайные маршруты №№ 5 и 8 временно закрываются. На период реконструкции вводится автобусный маршрут 158. При поездках на нем действительны проездные на трамвай.
# общество

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