В Минске закрыто трамвайное движение от станции "Зеленый Луг" до проспекта Машерова

Это связано с реконструкцией рельсового пути на улице Якуба Коласа. Ремонтные работы планируется завершить к 1 сентября. До этого времени маршруты № 1 от площади Мясникова и № 6 из микрорайона Серебрянка будут следовать только до разворотного кольца на площади Змитрока Бядули, а трамвайные маршруты №№ 5 и 8 временно закрываются. На период реконструкции вводится автобусный маршрут 158. При поездках на нем действительны проездные на трамвай.