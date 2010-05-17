Агурбаш с 40-летием поздравил Лукашенко

Певица, актриса, фотомодель и телеведущая Анжелика Агурбаш отмечает юбилей.

Карьера певицы началась в 90-х.

Пять лет она была солисткой ансамбля «Верасы». Песни Анжелики знали как в Беларуси, так и в самых далеких уголках СНГ. Но артистка покинула музыкальный коллектив и создала свой арт-клуб «Лика». Сольно записала сразу два альбома, которые в рекордные сроки стали хитами.

Сейчас у Анжелики Агурбаш более трехсот песен и несколько киноролей. За плечами не один десяток конкурсов и побед: титулы «Мисс Фото СССР», «Мисс Беларусь» и «Миссис Россия». Сейчас она входит в число 50 самых красивых и успешных див Беларуси.

Певицу поздравил Президент Александр Лукашенко.Глава государства поблагодарил артистку за то, что, оказавшись волею судьбы в России, она остается в душе белоруской, своим искусством вносит большой вклад в пропаганду белорусской национальной культуры, укрепление дружбы между народами братских стран.