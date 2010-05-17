В воздушном пространстве Старого света появились новые облака вулканической пыли

Пепел достиг неба над Европой минувшей ночью и уже привел к отмене тысячи авиарейсов. Наибольшие неудобства испытывают пассажиры в Великобритании и Нидерландах.

А в Минск из-за нового пепельного облака не смог прилететь знаменитый коллектив, ирландских танцоров. Артисты оказались заблокированы в дублинском аэропорту.

Ольга Гузнякова, ведущий редактор отдела ГУ «Дворец республики» Управления делами Президента Республики Беларусь:

– Концерт пришлось перенести на конец тура. Везде ждут зрители, везде проданы все залы, поэтому ситуация крайне неприятная. К сожалению, это не только у нас. Насколько я знаю, даже Тото Кутуньо тоже сидит где-то в аэропорту и ждет своей очереди, чтобы улететь на свой следующий концерт.