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В воздушном пространстве Старого света появились новые облака вулканической пыли

17 мая 2010 15:03
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Пепел достиг неба над Европой минувшей ночью и уже привел к отмене тысячи авиарейсов. Наибольшие неудобства испытывают пассажиры в Великобритании и Нидерландах.

А в Минск из-за нового пепельного облака не смог прилететь знаменитый коллектив, ирландских танцоров. Артисты оказались заблокированы в дублинском аэропорту.

Ольга Гузнякова, ведущий редактор отдела ГУ «Дворец республики» Управления делами Президента Республики Беларусь:
– Концерт пришлось перенести на конец тура. Везде ждут зрители, везде проданы все залы, поэтому ситуация крайне неприятная. К сожалению, это не только у нас. Насколько я знаю, даже Тото Кутуньо тоже сидит где-то в аэропорту и ждет своей очереди, чтобы улететь на свой следующий концерт.

# общество # Культура

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