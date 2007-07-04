Абитуриенты почти сдались

Горячая пора для них подходит к концу. В стране прошло последнее централизованное тестирование. Его называют резервным.

4 июля проверку тестами прошли более полутора тысяч абитуриентов. Единым центром проверки знаний стал Белгосуниверситет. Испытание провели по всем 14 дисциплинам, но сдать можно было лишь один тест по одному предмету.

Белорусский государственный университет сегодня напоминает стратегический объект. Возле дверей вуза за порядком бдительно следят студенты в качестве секьюрити, вход в аудиторию только по пропуску, а мобильный телефон от греха подальше оставляют в специально отведенных местах. Поблажек не делают даже преподавателям.

1.703 вчерашних школьника проэкзаменовали сегодня преподаватели. Причем вне зависимости от возраста. Самый младший только из-за парты, старшему - за 50. Количество тестируемых в резервный день на 40% превысило прошлогоднее. Предпочтение же предметах традиционное.

2 корпуса, 31 аудитория, 120 преподавателей - таковы основные количественные показатели резервного дня. Спокойствие на лицах сегодня лишь у статуй выдающихся белорусских деятелей, родственники тестируемых испытывают колоссальное волнение. Ведь резервный день - это последний шанс стать студентом в нынешнем году. Переживают и друзья, и родители, и даже супруги.

Несмотря на отведенные на тестирование три часа, уже спустя 40 минут абитуриенты потянулись на улицу. Пенять на сложность тестов и в самом деле не стоит. Подтверждение - зафиксированные в нынешнем году 100-бальные результаты. Если для этих абитуриентов уже все позади, то сегодняшним придется испытать еще много волнительных минут, ведь результаты тестирования станут известными лишь через несколько дней.

