Праздники прошли без происшествий

Об этом заявили в Мингорисполкоме. 3 июля зрителями парада и участниками других торжеств стали почти 450 тысяч минчан и гостей столицы.

Самыми массовыми были мероприятия в Заводском, Первомайском, Московском и Фрунзенском районах. В усиленном режиме работали правоохранители и медики. Во время концерта "За независимую Беларусь!" у стелы "Минск - город-герой" дежурили десять бригад "скорой помощи". К врачам обратились 77 пациентов, девять из них госпитализировали.

36 человек доставили в вытрезвители. Никто из них не вспомнил домашний адрес. Остальных, находившихся в подпитии минчан, правоохранители доставили прямо к месту жительства. Уже ночью работники "Зеленстроя" и "Горемавтодора" приступили к уборке города. Только из центральной части столицы вывезено около трехсот кубометров мусора. Дорожникам пришлось несколько раз поливать проезжую часть.