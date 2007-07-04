Его нужно пережить

Капитальный ремонт жилья в поле зрения столичных чиновников.

Городские власти считают, что коммунальщики здесь не дорабатывают.

Жалоб минчан на сроки завершения ремонтных работ и качество по-прежнему достаточно.

Капитальный ремонт дома, говорят минчане, сродни великому переселению. Жалуются на некачественную работу строителей, на несоблюдение сроков. Городские власти решили выяснить - в чем дело, и кто виноват. Коммунальщики кивают на подрядчиков - мол, они все дело заваливают, и с жильцами не умеют работать, и квалификация порой "хромает".

Еще одна причина некачественных капремонтов - неполная проектно-сметная документация. Бывает так, что только после начала работ выясняется - насколько изношены трубы или стены, а это уже вина самого заказчика. Коммунальщики свои ошибки знают и готовы над ними работать.

В этом году по капремонту обязательства повышенные - обновить нужно более 500 квадратных метров жилья. Капитальный ремонт не должен доставлять неудобства минчанам. Так считают городские власти. К решению этого вопроса предлагают подключиться всем службам - в том числе и администрациям районов. Еще один путь решения вопроса - заключать так называемый трехсторонний договор с жильцами о предоставлении строителям свободного доступа в квартиры. Это позволило бы значительно сократить сроки ремонта.

