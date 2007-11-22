А конец Света все не настает:

В Пензенской области еще две жительницы Беларуси с детьми ждут "конца Света". Только находятся они не в пещере, а в доме основателя секты. Они по очереди спят в гробу, в котором раньше спал Петр Кузнецов, и считают, что на них нисходит истинная благодать божья.

По словам очевидцев, женщины и дети питаются нормально и намерены продолжать затворничество.

Напомним, несколько человек, среди которых малолетние дети, замуровали себя в землянке на территории Бековского района Пензенской области, ожидая, по их словам, "конца света". Среди укрывшихся в землянке есть уроженцы Беларуси. Сам Кузнецов находится на психиатрическом обследовании в одном из стационаров.