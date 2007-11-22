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Вернуться на Родину беспрепятственно с просроченным штампом

22 ноября 2007 11:35
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Выехавшие за границу до 1 января 2008 года граждане Беларуси смогут вернуться на родину и с истекшим сроком разрешительной отметки, сообщили в Госпогранкомитете страны. Граждане, в паспортах которых срок действия разрешительной отметки на выезд за границу истекает, например, 31 декабря 2007 года, и в этот день имеют право выехать за рубеж. Пограничники никаких санкций по отношению к въезжающим белорусам применять не будут. Напомним, с 1 января предполагается отмена проставления в общегражданских паспортах разрешительного штампа для выезда за границу.
# общество

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