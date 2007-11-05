6 ноября в Тульской области объявлено днем траура

Число погибших в доме престарелых возросло до 31 человека.

Похороны погибших будут организованы за счет администрации региона.

Напомним - в поселке Велье-Никольское Тульской области сгорел дом престарелых. Спасатели продолжают разбирать обгоревшие обломки здания и выясняют причины случившегося. Уже известно, что в приюте были серьезные проблемы с обеспечением пожарной безопасности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, родным и близким погибших в результате пожара в Тульской области.

