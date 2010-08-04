Прямой эфир

4 августа на востоке Беларуси воздух прогреется до 38 градусов

04 августа 2010 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
И это не предел. В ближайшие дни август может взять горячую высоту в +40.

Синоптики передали штормовое предупреждение. Медики советуют как можно меньше находиться на открытом воздухе, водителям, в машинах которых нет кондиционеров, внимательно следить за самочувствием, а в дальних поездках запастить питьевой водой.

Накануне в Гомельской области из-за жаркой погоды запретили посещать леса и торфяники. К слову, в этом регионе от палящего солнца пострадало 40% площадей кукурузы. Чтобы не потерять урожай полностью, хозяйства приступили к уборке посевов зерновой кукурузы на силос. Температура воздуха в течение месяца на Гомельщине не опускалась ниже 30 градусов.

# общество # Погода

Другие новости рубрики

Все новости
04 августа 2010 06:36

Сразу пять новых школ появятся в белорусских городах в этом учебном году

04 августа 2010 06:35

В Беларуси появится летная военная школа

04 августа 2010 06:33

4 августа — последний день подачи документов на платную форму обучения