4 августа — последний день подачи документов на платную форму обучения

Вступительная кампания приближается к финишу.

Те, кто не смог пройти на бюджет или же собирается учиться заочно, до 6 вечера должны окончательно определится со своим выбором.

Последний же аккорд вступительной кампании прозвучит 6 августа, когда все первокурсники займут свое место в студенческом табеле о рангах.

Пока одни вузы продолжают расставлять запятые, другие находят место и для предварительной точки. К примеру, Белгосуниверситет уже подвел итоги популярности. Сейчас в лидерах — международное право. Здесь самый высокий проходной балл. На втором месте мировая экономика. А замыкает тройку лидеров юридический факультет.