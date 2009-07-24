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Впервые в Беларуси на почтовой марке изобразят чудотворную православную икону

24 июля 2009 08:12
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В стране празднуют 350-летие Барколабовской иконы Божьей Матери.Святыня появилась в 17 веке в Барколабовской лавре под Быховым и стала знаменитой на всю Европу. А подарил её монастырю князь Пожарский. Со второй половины 20-го века чудотворный образ находится в Свято-Троицком храме в Быхове. И сегодня в честь юбилея Барколабовской иконы Министерство связи вводит в обращение почтовую марку. К слову, это первая чудотворная православная икона, изображенная на белорусской почтовой марке.
# общество

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