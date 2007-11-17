Тотальная проверка на пожарную безопасность

Дома престарелых, церкви и храмы под пристальным вниманием сотрудников МЧС.

Эти социальные объекты часто попадают в "черный список". Когда огнетушитель становится дороже человеческой жизни.

Этот объект представители МЧС относят к группе риска. В минском доме престарелых - 400 пациентов и 250 из них не могут ходить. В случае ЧП медперсоналу не справится без посторонней помощи.

Огнетушители, противодымные комплекты всегда наготове. А за курение в комнате - жесткие санкции. В минском доме-интернате на замену электропроводки, задвижек, пожарных насосов ежегодно тратят 70 миллионов рублей. Все для того, чтобы история с тульским интернатом (там заживо сгорело 20 инвалидов) не повторилась в Беларуси.

Здесь заботятся не только о душе, но и о теле. Приход "Неупиваемая чаша" уже 10 лет - в квартире многоэтажки. Церковные свечи, книги, образ Божьей матери. А рядом со священным - земное.

У пожарных примеры не только положительные. После проверки 80 помещений закрыты, 200 руководителей привлечены к ответственности. Боясь лишится работы, начальники мгновенно устраняют неполадки.

Сложнее с владельцами частных домов. Многие продолжают игнорировать пожарные правила, забывая о своей безопасности.

