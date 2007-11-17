Мать Евгения Родионова в Минске

На встречу с кадетами и суворовцами в Минск приехала мать Евгения Родионова - российского солдата, зверски убитого во время первой чеченской кампании.

Пограничник Евгений Родионов принял мученическую смерть в 1996. После 3-месячного плена он отказался отречься от Родины и поменять веру, за что и был убит боевиками.

Сегодня на его могилу в Подмосковье приходят сотни паломников, а портреты этого солдата среди многих верующих почитаются как иконы. В православной общественности обсуждается вопрос о канонизации воина.

Учреждена и специальная медаль Воина Евгения - мученика за Христа. Это одна из самых высоких военных наград. Ее удостаиваются солдаты, несущие службу в "горячих точках".

