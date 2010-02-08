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16-летний испанский матадор вышел победителем из боя с шестью быками

08 февраля 2010 07:58
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Хайро Мигель стал одним из самых молодых тореро, победившим в поединке против шести быков.

Эксперты по корриде отмечают, что лучшую технику юный матадор показал, убивая пятого быка. В этом случае ему удалось нанести смертельный удар с первого раза. Для убийства остальных быков Мигелю потребовалось в среднем по три удара шпагой. За свое в целом удачное выступление Мигель удостоился высшей награды тореадору — трех бычьих ушей.

16-летний Мигель стал вторым в списке самых молодых испанских тореро, вышедшим на бой сразу против шести быков. Рекордсменом по этому показателю является Хулиан Лопес Эскобар, убивший шесть быков за одно выступление в возрасте 15 лет.

Примечательно, что в 2007 году Хайро Мигель провел неудачный бой в Мексике, получив от противостоявшего ему быка несколько тяжелых ранений, в результате чего жизнь тореро оказалась под угрозой. Вылечившись, Мигель заявил, что готов продолжить карьеру, и назначил бой против шести быков, пишет Lenta.ru.

Средний возраст матадоров в Испании колеблется в районе 25-30 лет, отмечает Associated Press. Как правило, на корриде выступают три матадора, каждому из которых противостоят по два быка.

# общество

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