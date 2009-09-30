Взаимосвязь творческих способностей и психических заболеваний доказана

Венгерский психиатр Сабольч Кери доказал взаимосвязь на генетическом уровне между творческой активностью и предрасположенностью к психическим заболеваниям.

Ученый занялся изучением гена нейрегулина 1 (NRG1), который влияет на многочисленные процессы в мозге человека, в том числе на формирование и укрепление связей между нервными клетками - нейронами. Как показали предыдущие исследования, у обладателя одного из вариантов гена NRG1 повышен риск развития таких психических заболеваний, как шизофрения и биполярное (маниакально-депрессивное) расстройство.

В эксперименте с использованием тестов на сообразительность и творческие способности приняли участие добровольцы, которые считали себя талантливыми и креативными. Им предлагалось ответить на нестандартные вопросы. Например, что бы случилось, если бы облака были прикреплены к земле шнурами? Ответы участников тестирования оценивались с точки зрения гибкости и оригинальности. Помимо этого, они также заполнили опросник, касающийся их достижений в жизни.

После выполнения всех заданий у добровольцев был определен вариант гена NRG1. Как оказалось, наибольшее количество баллов набрали именно те, кто является носителем того варианта гена, который повышает риск психических расстройств. Кроме того, было отмечено, что для этих людей наиболее характерны значительные жизненные достижения.

Исследование Сабольча Кери стало первым случаем обнаружения столь четкой взаимосвязи психопатологии и творческой активности, передает БЕЛТА.