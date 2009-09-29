Под землей обнаружено 850 новых видов животных

Неизвестные виды животных нашла команда из 18 австралийских учёных.

Согласно данным портала LiveScience, поиск проводился в рамках четырехлетней программы по исследованию грунтовых вод и подземных пещер засушливых районов континента.

«Теперь мы знаем, что для того, чтобы обнаружить новые виды беспозвоночных, нет необходимости вести поиски в глубинах океана, достаточно просто заглянуть на собственный задний двор», – говорит Остин.

Среди обнаруженных животных есть насекомые, ракообразные, пауки и черви, а, кроме того, несколько видов рыб и угрей. Практически все они слепые, бледные или белого цвета, большая часть имеет длинные ноги и усики, которые способны улавливать вибрацию, а также обладают химической чувствительностью.

Остин и его коллеги предполагают, что эти виды спрятался под землю из-за произошедших когда-то резких изменений климата. «Центральная и южная области Австралии были намного менее засушливыми 15 миллионов лет назад. Тогда беспозвоночные, обитающие на поверхности, процветали. Однако постепенное высыхание, завершившееся около 1-2 млн лет назад, привело к тому, что некоторые виды вынуждены были укрыться в более подходящих для обитания местах, например в подземных водах и микро-пещерах, где они сохранились и развивались в отрыве друг от друга», - рассказывает ученый, - «И мы считаем, что найденные нами экземпляры – это лишь пятая часть от числа неизвестных видов».

Открытие новых видов было представлено на научной конференции DARWIN 200: Evolution and Biodiversity, посвящённой 200-летию со дня рождения Чарльза Дарвина.