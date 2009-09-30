Причиной вымирания тираннозавров могла стать болезнь горла

Исследователи обнаружили, что гроза древнего мира, тиранозавр-рекс, был восприимчив к бактериальным инфекциям.

Они считают, что болезнь, от которой страдал динозавр, аналогична той, которая в наши дни поражает орлов и ястребов, пишет The Telegraph.

К таким выводам ученые пришли после повторного изучения отверстий в пасти одного из самых знаменитых когда-либо найденных скелетов динозавра, также известного как Сью. Обнаруженный летом 1990 года скелет выставлен в Чикагском музее естественной истории Филда, и его размеры составляют 12,8 метра в длину и 4 метра в высоту.

Повреждения на челюсти ранее считались следами укусов, однако теперь ученые убеждены в том, что это следствие бактериальной инфекции трихомоноза, настолько тяжелой, что это делает невозможным процесс питания и приводит к гибели от голода.

Исследование проводилось под руководством доктора Эвана Вольфа из Висконсинского университета в Мэдисоне (США) и доктора Стивена Солсбери из Университета Квинсленда, Австралия. По словам Вольфа, у этих отверстий в кости чистые и относительно ровные края, в то время как при укусе обычно остается множество мелких повреждений и царапин.

«Возможно, инфекция в горле и ротовой полости была столь острой, что это привело к гибели семитонного динозавра от голода, - сообщил доктор Вольф. – У нас есть свидетельства того, что еще нескольких тираннозавров также серьезно пострадали от паразитов. Мы предполагаем, что тяжелая стадия заболевания создала бы значительные сложности в процессах питания и дыхания животных, и, в ряде случаев, привела бы к их гибели. Болезнь могла быть передана различными способами: при укусах или любых других контактах между динозаврами через слюну, либо при употреблении в пищу зараженного мяса».

Ученые предполагают, что именно трихомоноз мог привести к исчезновению вида.