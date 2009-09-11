Вскрыли саркофаг Ярослава Мудрого

Саркофаг с останками великого князя Ярослава Мудрого, хранившийся в национальном заповеднике Святой Софии Киевской, вскрыли накануне ученые для проведения антропологических исследований.

С помощью анализа состава ДНК и наличия аминокислот научные работники планируют точно определить год захоронения Ярослава Мудрого, а также пол и возраст человека, костные останки которого лежат рядом со скелетом князя, чтобы выяснить их семейные связи.

Используя современные методы компьютерной графики, исследователи надеются воспроизвести внешность князя.

Работы будут вестись по программе антрополого-медицинского исследования костных останков князя. Кроме того, планируется провести гистологический анализ для контроля данных антропометрических исследований, а также медико-анатомическое исследование патологических отклонений в строении костей мужского скелета, цель которого - проверить летописные свидетельства о болезнях и травмах князя.

Как отмечают руководители научных исследований, истинный облик правителя Киевской Руси может стать сенсацией, ведь всем известный скульптурный портрет князя воссоздавался в 1939 году лишь по реконструкции черепа. В то же время нынешние компьютерные технологии позволят восстановить не только черты лица, но и телосложение Ярослава Мудрого.

Кроме того, впервые планируется расшифровывать все надписи и рисунки, как снаружи, так и внутри мраморного саркофага, что в свою очередь может породить новые тайны и загадки.

Участие в данном исследовании примут научные заведения Украины, Швеции, Великобритании и США, передает БЕЛТА.