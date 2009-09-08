Ректоры китайских вузов пройдут стажировку в Беларуси

В Минске подписано соглашение о сотрудничестве в области профессиональной подготовки, стажировки и обмена специалистами между Беларусью и КНР.

Соглашение о двустороннем сотрудничестве между Министерствами образования Китая и Беларуси подписано сегодня в Минске. В рамках соглашения 20 ректоров китайских вузов будут проходить стажировку в Беларуси, а также планируется создание совместного научно-технического парка в Китае.

Как было отмечено, китайская сторона заинтересована в молодых специалистах и высоко ценит белорусские научные разработки. На сегодняшний день в наших ВУЗах получают образование 1725 китайских студентов. 25 белорусов в этом году поступили в китайские университеты.