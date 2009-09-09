Биоэтики растят нечувствительных к боли коров

Американский специалист по биоэтике Адам Шивер предложил вывести породы нечувствительных к боли сельскохозяйственных животных.

Такая модификация, по мысли Шивера, позволит сократить страдания сельскохозяйственных животных в течение жизни и во время забоя. Его идея изложена в статье в журнале Neuroethics.

Шивер утверждает, что современная молекулярная биология и генетика достигли достаточного уровня, чтобы создать генетически модифицированных животных с повышенным болевым порогом. Автор ссылается на недавние работы нескольких исследовательских коллективов, которым удалось уменьшить или полностью устранить у лабораторных животных чувствительность к некоторым видам боли.

В частности, Шивер упоминает исследование, авторы которого «выключили» у мышей гены, кодирующие белки AC1 и AC8. Генетически модифицированные животные реагировали на повышение температуры, однако не чувствовали боли от формалина, нанесенного под кожу. Биоэтик полагает, что в самом ближайшем будущем ученые обнаружат большую часть генов, ответственных за болевую чувствительность, и научатся «выключать» их, передает БЕЛТА.