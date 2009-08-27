Вблизи Ялты обнаружена затонувшая бригантина

Затонувшую 200-летнюю бригантину обнаружили украинские археологи во время очередной экспедиции на дне Черного моря.

Новую находку удалось обнаружить при помощи подводного робота «Софокл» на максимальной для аппарата глубине - 140 метров. Силуэт корабля случайно попал в кадр во время обследования морского дна в районе Ласточкиного гнезда.

Как отмечают исследователи Института археологии Национальной академии наук Украины, обнаруженное неизвестное судно достаточно больших габаритов, предположительно двухмачтовая бригантина XVIII-XIX веков. По разбросанным вокруг бригантины прямоугольным мраморным блокам можно судить, что это было торговое судно, перевозившее строительные материалы для будущих ялтинских дворцов.

Несмотря на длительное пребывание под водой и полученные в результате крушения повреждения, корабль хорошо сохранился, и в будущем его фрагменты планируют поднять на поверхность.

По словам ученых, на сделанных под водой снимках старинный корабль выглядит настолько романтично и красиво, что вполне соответствует описанным в свое время Александром Грином бригантинам в произведениях «Алые паруса» и «Бегущая по волнам», передает БЕЛТА.