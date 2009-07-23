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15 медалей завоевали белорусские школьники на международных предметных олимпиадах

23 июля 2009 07:52
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Причём, по самым сложным предметам. Накануне самые одарённые старшеклассники с наградами вернулись домой.

Сразу шесть наград – по математике: золотая, бронзовая и четыре серебряных. Не менее удачные результаты показали и будущие физики: у них – два серебра и три бронзы. К слову, учителя были уверены в своих подопечных и считают такой высокий результат вполне закономерным. Ведь за последние 16 лет юные математики 12 раз привозили домой золото. Неплохие знания белорусские умники и умницы продемонстрировали и по биологии: в их копилке в этом году оказались два серебра и две бронзы. Однако, ещё не завершена олимпиада по химии. Впереди также состязания по информатике, астрономии и астрофизике.

– Это говорит о том, что качество образования в наших школах, гимназиях и лицеях на достойном и высоком уровне, –  считает заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь Валентина МАЕВСКАЯ. – Мы надеемся, что и олимпиада по информатике, и по химии, и астрономии также пройдёт успешно для ребят, и они вернутся с наградами.

# Наука

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