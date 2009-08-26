Что белорусские ученые предлагают в Москве

180 революционных разработок представляют белорусские ученые на Московском салоне инноваций и инвестиций. Задача делегации Беларуси не только представить ноу-хау, но и подписать контракты на поставку продукции и услуг. Наши специалисты могут предложить передовые разработки в области электроники, нано- и биотехнологий, энергетики, экологии и ай-ти. Среди участников салона – Институты Национальной академии наук Беларуси, БГУ и технопарк Национального технического университета.