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Что белорусские ученые предлагают в Москве

26 августа 2009 08:50
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180 революционных разработок представляют белорусские ученые на Московском салоне инноваций и инвестиций. Задача делегации Беларуси не только представить ноу-хау, но и подписать контракты на поставку продукции и услуг. Наши специалисты могут предложить передовые разработки в области электроники, нано- и биотехнологий, энергетики, экологии и ай-ти. Среди участников салона – Институты Национальной академии наук Беларуси, БГУ и технопарк Национального технического университета.
# Наука

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