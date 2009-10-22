В Японии началась продажа голубых роз

В Японии началась продажа новых генно-модифицированных роз, обладающих синим или голубым цветом.

Продает необычные цветы компания Suntory, которая почти 20 лет занималась их выведением. Поддержку в исследованиях оказывала австралийская биотехнологическая дочерняя компания Florigene. До сегодняшнего дня увидеть уникальные голубые розы можно было лишь на выставках и специальных научных конференциях.

На сегодня помимо розовых и красных роз, существуют также природные белые, желтые, черные и светло-коричневые, однако создание голубых или синих роз считалось многими невозможным из-за отсутствия природного пигмента синего или голубого цвета, присутствующего в розах или близких к ним с биологической точки зрения растениям. Тем менее, биологи из компании Florigene, входящей в австралийский пивоваренный концерн Suntory, смогли сделать невозможное, пишет CyberSecurity.ru.

В компании говорят, что уже сегодня голубые розы привлекают неожиданно большое внимание в Токио. Florigene намерена в год продавать голубых роз на 300 млн долларов.

Помимо голубых роз в Токио также показывают генетически модифицированные розы, способные светиться в темноте за счет содержания фосфора.