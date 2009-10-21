Открыт самый большой плетущий паутину паук

Новый редкий вид гигантских пауков обнаружен в Южной Африке и на Мадагаскаре.

Исследователи описывают новый вид, названный Nephila komaci, как крупнейший из известных науке пауков, плетущих паутину.

По данным BBC News, размеры самок этого вида могут достигать 12 сантиметров в диаметре, самцы – в несколько раз меньше. Эти размеры позволяют им плести паутину больше метра в диаметре.

Исследователи утверждают, что это открытие очень необычно, так как считалось, что род Nephila достаточно хорошо изучен. Впервые образец удалось рассмотреть в 2000 году, он находился в коллекции Научно-исследовательского института в Южной Африке. По словам ученых, экземпляр не соответствовал ни одному из описанных видов. Поиски других экземпляров ничего не дали, и вид сочли вымершим, однако затем было найдено три живых экземпляра, и ученым пришлось признать, что открыт совершенно новый вид пауков.

Также открытие позволит лучше изучить эволюцию настолько впечатляющей разницы между размерами самцов и самок. Исследователи пояснили, что эволюционно женский «гигантизм» необходим для получения большего числа потомства.