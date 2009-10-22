Космонавты на МКС не будут переходить на зимнее время

Переход на зимнее время не коснется Международной космической станции и Центра управления полетами.

«Экипаж МКС не переходит на зимнее время. Он и летом и зимой живет по Гринвичу», - сказал начальник пресс-службы подмосковного Центра управления полетами Валерий Лындин. Он пояснил, что зимой время на МКС отличается от московского на три часа, а летом - на четыре.

МКС - это международный проект, поэтому всеми участниками было принято решение использовать единое время, которым было выбрано время по Гринвичу, сказал сообщил Лындин. «Это удобно российскому и европейскому ЦУПу. А вот сотрудники Хьюстона постоянно жалуются на неудобство, ведь разница между центральноамериканским временем и Гринвичем зимой составляет шесть часов, а летом лишь на час меньше», - сказал он.

Жить по-старому останется и сам российский ЦУП. С момента создания он работает по московскому декретному времени, которое совпадает с зимним временем, но отстает от летнего времени на один час, сообщает «Интерфакс-Запад».