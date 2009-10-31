Обнаружено скрытое предназначение бабушек

Большинство самок животных способны производить потомство вплоть до самой смерти. Почему же женщины теряют репродуктивные функции в сравнительно раннем возрасте? Зачем вообще нужны эти бабушки?

Антрополог Лесли Кнэпп из Кембриджа предложила X-хромосомную гипотезу бабушек, пишет «Мембрана».

Большинство женщин рожают детей никак не позднее 40 лет. Далее по неофициальным меркам начинается возраст, когда пора уже не своих детей рожать, а внуков воспитывать. И критический период определяется не столько культурой людей, сколько физиологией. Тогда в чём же эволюционное преимущество менопаузы?

Кнэпп предположила, что он позволяет женщинам лучше защитить (распространить) свои гены, то есть переданные по наследству части ДНК. Теряя возможность ухаживать за собственными детьми, женщина переключается на заботу о внуках (в том числе обеспечивая пропитанием и передавая накопленный опыт своим выросшим детям).

Впервые о настоящем назначении бабушек учёные заговорили в 1998 году. За прошедшие годы многие исследователи пытались найти некую зависимость между участием бабушек во взращивании внуков и их (внуков) выживаемостью, но к единому выводу никто так и не пришёл.

Лесли и её коллеги взялись провести масштабное исследование и собрали данные по семи современным и историческим сообществам (данные брали из надёжных архивов). Учёные проверили деревни Японии, Эфиопии, Гамбии и Малави, а также города Германии, Англии и Канады.

Мета-анализ показал, что существует весьма логичная связь между родственными связями бабушек, что жили поблизости от своих внуков, и уровнем их выживаемости.

Женщина передаёт дочерям своих сыновей около 31% своих генов, сыновьям её сыновей достаётся всего лишь 23% её генов. В то же время внуки по дочери (обоих полов) находятся примерно посередине – 25%. Если же говорить только об X-хромосоме, тот там всё ещё сложнее: сыновья сына тогда вообще не имеют к бабушке никакого отношения (они получают свою X-хромосому от матери), а ближе всех опять же дочери сына.

Кнэпп и её коллеги обнаружили, что во всех семи странах мальчики умирали раньше, если в их воспитании принимала участие бабушка не по матери, а по отцу. А вот общение девочек с бабушкой по отцу значительно повышало их шансы на выживание. Таким образом, получается, что уровень выживаемости внуков пропорционален родству по генам, делают вывод ученые. Такое ощущение, что женщина всегда делает своими любимчиками именно дочерей сына.

Также авторы работы пишут, что близость внука по генам может быть подсознательно распознана женщиной по некоему особому запаху или же просто по внешнему сходству.