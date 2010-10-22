В Перу обнаружены четыре древние мумии

Эта неделя для археологов всего мира оказалась богатой на находки. Не успели утихнуть страсти по недавно обнаруженной гробнице в Египте, как вновь открытие. На этот раз в столице Перу Лиме.

Там обнаружены четыре древних мумии. Их возраст может достигать 1600 лет. Специалисты полагают, что раскопали гробницу знатного человека из древней народности вари. Найденные останки, скорее всего, принадлежат детям, которых похоронили вместе с вельможей в качестве жертвоприношения.

Также в гробнице нашли ткани, керамические сосуды, корзины, сплетенные из тростника, и кукурузные стебли.

Глэдис Пас, археолог:

На сей раз нам удалось обнаружить неповрежденную могилу. Мы предполагаем, что обнаруженному захоронению около 1600 лет и оно явно принадлежит человеку, занимавшему достаточно высокое социальное положение.