В США скончался «отец» фрактальной геометрии Бенуа Мандельброт

Выдающийся математик, создатель теории фракталов Бенуа Мандельброт скончался в возрасте 85 лет от рака в хосписе в Кембридже, штат Массачусетс.

Одним из главных его достижений считается теория фракталов — сложных геометрических фигур, обладающих свойством самоподобия. В 1977 году Мандельброт опубликовал работу «Фрактальная геометрия природы». В этой книге исследователь утверждал, что случайные на первый взгляд формы — на самом деле сложные геометрические фигуры, состоящие из миниатюрных подобий большой, отмечает OpenSpace.ru. Кстати, именно Мандельброт впервые использовал слово «фрактал», описывая осколочность и фракционность этих форм.

Теория фракталов нашла применение в физике, химии, астрономии и других областях знания. С помощью открытия Мандельброта стало возможно геометрическое описание предметов, ранее считавшихся не поддававшимися измерению — таких как облака или рисунок рельефа местности, пишет Lenta.Ru. Теория фракталов, вначале узко-прикладная, постепенно разошлась по всем областям знания, и сегодня ученые пытаются расширить область использования фрактальной геометрии так, чтобы она могла быть применена практически ко всему в мире, от предсказания цен на рынке ценных бумаг до совершения новых открытий в теоретической физике.