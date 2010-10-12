На белорусском энергетическом форуме поэкспериментировали с источниками энергии

Необычные проекты в сфере энергосбережения и использования альтернативных источников энергии собрали на Белорусском энергетическом форуме. Около 300 экспонентов из 16 стран.

Белорусский энергетический форум — это как большая экспериментальная площадка, где каждый демонстрирует свой способ получения электроэнергии и тепла. В этот раз поэкспериментировать с традиционными и альтернативными источниками энергии в Минск приехали представители 16 стран.

Первую лампочку изобрели ещё в самом начале XIX века. И в XIX, и в XX всегда мечтали сделать её вечно горящей и дешевой. Первое удалось наполовину: в американском музее светотехники до сих пор горит лампа, произведенная в 1910 году. Белорусские экспериментаторы сегодня показали лампу, которой можно было бы осветить всё огромное помещение выставочного павильона и сэкономить при этом в разы.

Сергей Семенюк, начальник испытательной лаборатории электролампового завода:

Я сейчас держу в руках лампу 400 ватт. Обеспечивает свет, равный обычной лампе накаливания 5 киловатт. Вы сравните потребление 400 ватт и 5 киловатт. Всё, что составляет разницу — это экономия.

Экономия и энергосбережение, похоже, двигали многими изобретателями на этой выставке. На треть уменьшить расходы на коммуналку помогает энергоэффективный котел нового поколения.

Ярослав Казаченко, начальник отдела сбыта предприятия – разработчика:

Это существенно увеличивает комфорт. При том уменьшает расходы населения на оплату коммунальных услуг. Порядка 30% денежных средств можно сэкономить.

Ежегодным Белорусским энергетическим конгрессом интересуются во многих странах. Особенно европейцы, те же немцы — признанные лидеры в сфере энергоэффективных технологий.

Герхард Хёсль, глава представительства немецкой компании в Республике Беларусь:

Беларусь нам очень интересна. Эта страна находится в центре Европы. Здесь хорошее университетское образование...

Чтобы доставить эту большую машину и собрать ее здесь, на выставке в Минске — понадобилось несколько дней. Оно того стоит: уникальному агрегату под силу заменить всю систему отопления, подогрева воды и выработки электроэнергии на небольшом промышленном предприятии.

Сергей Иванцов, начальник отдела энергетических установок белорусско-швейцарской компании:

Хватит ли одного, ну 2-3 такие машины хватит для среднего предприятия, где производят детали, тракторы.

Ирина Туркова, Евгений Пивненко, телекомпания СТВ.