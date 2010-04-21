Ученые выявили запахи, сокращающие жизнь

Ученые доказали, что восприятия одних только запахов, соответствующих вкусной трапезе, а именно запаха углекислого газа, достаточно, чтобы сократить на треть продолжительность жизни плодовых мушек дрозофил.

По мнению специалистов, это открытие может быть в некоторой степени справедливо и для людей.

Авторы исследования также полагают, что разработка специальных препаратов, блокирующих восприятие тех или иных запахов, которые соответствуют запаху пищи, может в будущем способствовать увеличению продолжительности жизни людей.

Работа команды ученых под руководством Скотта Плетчера (Scott Pletcher) из Мичиганского университета в США базируется на известном феномене увеличения продолжительности жизни различных типов животных — от червей до обезьян — при резком ограничении количества потребляемой ими пищи. Этот эффект, который может наблюдаться и у людей, ученые связывают с замедлением процессов метаболизма, что, в свою очередь, замедляет и старение организма как целого.

Тем не менее, еще в 2004 году группа ученых во главе с Синтией Кеньон (Cynthia Kenyon), показала, что удаление обонятельных нейронов также приводило к заметному увеличению продолжительности жизни круглых червей. Подобный эффект был показан в прошлом и самим Плетчером на примере дрозофил, сумевшем сократить продолжительность их жизни, просто насыщая воздух, которым дышали насекомые, рацион питания которых был резко ограничен, запахами живых дрожжей — одного из их любимых лакомств.

Тем не менее, до последнего времени ученым не было известно, запах каких именно веществ, содержащихся в аромате пищи, может сказываться на продолжительности жизни.

В своей новой работе Плетчер показал, что за изменение продолжительности жизни дрозофил при вдыхании ароматов пищи может отвечать запах углекислого газа, рецепторы которого не так давно были обнаружены у этого вида мушек. Для этого команда ученого вывела специальную мутантную линию насекомых, не имеющую рецепторов к CO2. В результате насекомые смогли прожить в среднем на 30% дольше обычных мушек, питаясь с ними одной и той же стандартной пищей.

Аналогичного эффекта ученым удалось добиться, заставив рецепторы CO2 самоуничтожаться на определенном этапе жизни мушек. В том же случае, когда мутантные особи были вновь наделены этим типом рецепторов, продолжительность их жизни вернулась в норму.

При этом отсутствие чувствительности к СО2, которая помогает мушкам отыскивать источники пищи, не помешало им оставаться крепкими и здоровыми особями и приносить нормальное количество здорового потомства.

Авторы объясняют такой эффект все тем же замедлением метаболических процессов, к активации которых приводит аромат доступной пищи. Это состояние помогает экономить ресурсы организма, что и приводит к увеличению продолжительности жизни.

«Если физиология и метаболизм могут быть изменены с помощью определенных запахов, то лекарственные препараты, блокирующие их восприятие, также могут изменять метаболизм и физиологию человеческого организма, что может предотвращать развитие болезней и замедлять старение», — считает эволюционный биолог Тадеуш Кавецки (Tadeusz Kawecki) из Университета Лозанны, сообщает РИА Новости.