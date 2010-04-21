Полярные исследования помогут создать методы борьбы с потеплением

Исследования в арктическом и антарктическом регионах позволят ученым разработать систему мер по противодействию изменениям климата.

Данное заявление сделал вице-спикер Госдумы, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

Об этом говорится в приветствии известного ученого-полярника участникам международной конференции «Морские исследования полярных областей Земли в международном полярном году 2007-2008», открывшейся в среду в Петербурге.

«Уверен, что продолжение работ в период международной полярной декады позволит разработать надежные методы расчетов и прогнозов процессов в океане и атмосфере и наметить систему мер, препятствующих негативному изменению состояния окружающей среды», — говорится в приветствии Чилингарова. Он отметил, что во время Международного полярного года были получены доказательства серьезных изменений в климатической системе Земли.

«Именно поэтому материалы наблюдений, полученные в океане и атмосфере, позволят установить тенденцию развития процессов и разработать программу будущих исследований в полярных областях», — добавил ученый.

Конференция, открывшаяся в Петербурге, посвящена подведению предварительных итогов исследований Северного Ледовитого и Южного океанов во время Международного полярного года, оценке изменений природной среды полярных областей. Участники конференции обсудят тенденции в изменении полярного ледового покрова Земли, состояние арктической и антарктической экосистем, взаимодействие океана и атмосферы, экологические проблемы в полярных регионах, сообщает РИА Новости.