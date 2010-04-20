Новый вид динозавров нашли в Техасе

Палеонтологи обнаружили в Техасе ранее неизвестный вид динозавров. Статья ученых появилась в журнале Cretaceous Research, а ее краткое изложение приводится в пресс-релизе Йельского университета.

Новый вид, обитавший 80-90 миллионов лет назад, получил имя Texacephale langstoni. Размером T. langstoni не превосходил современных собак и питался растительной пищей. В общей сложности ученым удалось обнаружить фрагменты двух черепов.

Исследователи полагают, что T. langstoni относился к семейству пахицефалозавров. Эти ящеры отличались толстым сводом черепа – самцы этих динозавров сталкивались головами во время брачного периода.

По словам ученых, новые результаты показывают, что динозавры на территории современной Северной Америки обитали небольшими группами, которые редко пересекались друг с другом. На это указывает, в частности, различия видов, останки которых находят на севере и юге континента, пишет Lenta.ru.