Белорусские школьники завоевали золото и две бронзы на международной олимпиаде по астрономии

Эта олимпиада стала престижным соревнованием школьников, увлеченных астрономией. «И хотя она проходит только третий год, некоторые из победителей первых олимпиад уже успели стать молодыми учеными», - отметила Наталья Горовая. Белорусские умники и умницы ежегодно участвуют в этом соревновании.
Как информирует БЕЛТА, золотую медаль выиграл Владимир Хорошко из столичной гимназии №29, бронза - у Романа Самусевича из лицея БГУ и Дмитрия Емельянова из лицея №1. По словам Натальи Горовой, «у них еще есть возможность усовершенствовать свои знания и поддерживать в дальнейшем престиж белорусской науки».