Юные математики со всей Беларуси посоревнуются в конкурсе «Кенгуру»

Зародился он в Австралии в 80-е годы. А с 1993 – стал международным и попал в книгу рекордов Гиннеса, как самый интеллектуальный в мире.

В отличие от олимпиад, участником состязания может стать любой учащийся 3-11 классов. Конкурс проводится в школах, лицеях, и гимназиях в один и тот же день, в одно и то же время. Работа над заданием продолжается ровно 1 час 15 минут.

Приветствие участникам 17 Международной конференции Европейской ассоциации «Кенгуру» без границ» направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что «юные белорусы не раз доказывали свое первенство на различных состязаниях. А проведение в нашей стране столь представительного форума служит убедительным свидетельством мирового признания высокого уровня отечественного образования и математической школы».