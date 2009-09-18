Ученые создали рис, который не надо варить

Индийские ученые получили новый сорт риса, который «готовится» при простом погружении в воду.

Эксперты в Центральном институте исследований риса (CRRI) в Ориссе, создавшие новый сорт, вдохновлялись так называемым мягким рисом, который растет в северо-восточном индийском штате Ассам. Согласно традиционным рецептам, его следует замочить на ночь, а затем есть с горчичным маслом и луком.

До недавнего времени этот рис не рос нигде, кроме северо-востока полуострова, но ученые из CRRI смогли создать гибридный сорт, в котором соединили традиционный мягкий рис с высокоурожайным обычным рисом. Полученный новый сорт назван Aghunibora.

Директор института доктор Адхья утверждает, что пробное выращивание нового гибридного сорта уже дало положительные результаты. Это позволяет предположить, что рис будет расти в различных климатических зонах на всей территории Индии.

Конечная цель, по его словам, - создать рис, который можно будет приготовить, «просто положив в воду». В стране, где недоедание остается насущной проблемой, отмечает издание, такой рис может стать сокрушительным оружием в борьбе с голодом. Несмотря на все успехи, которых Индия добилась со времени либерализации экономики в начале 90-х годов прошлого столетия, каждый третий недоедающий ребенок в мире проживает именно в этой стране, сообщает Newsru.com.