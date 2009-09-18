«Юнкерс-52» времен Второй мировой найден у берегов Одессы

Находясь на морском дне более шестидесяти лет, машина неплохо сохранилась, но поднять ее на поверхность у специалистов пока нет возможности.

Как предполагают историки, немецкий самолет был сбит советской артиллерией во время Второй мировой и упал в море в акватории Одесского залива, при падении машина горела. Но когда именно это произошло, ученые сказать не могут: ни в одном официальном историческом документе подобная катастрофа не зафиксирована.

С борта военно-транспортного «Юнкерса», кроме личных вещей пилотов: обгоревших очков, навигационных линеек, блях с немецкой свастикой, фонарика с работающей батарейкой, подводникам удалось достать загадочный черный портфель с документами, переложенными фольгой на случай пожара. Ученые уверены - портфель принадлежал высокопоставленному немецкому офицеру военно-воздушных сил, а найденные документы носили характер исключительной важности.

Пока позволяет погода, дайверы продолжают поисковые работы. Сейчас им удалось откопать только половину машины, в дальнейшем планируют добраться до кабины пилотов и, возможно, отыскать еще какие-нибудь интересные материалы.

Осложняет поиски практически нулевая видимость в воде и большое количество ила. Падая, трехмоторный «Юнкерс» перевернулся и теперь лежит на дне грузовым отсеком кверху. Человеческих останков на дне не обнаружено, скорее всего, людям удалось покинуть горящий самолет, заявляют археологи.

Украинские ученые в будущем надеются поднять «Юнкерс» на поверхность, обработать специальным раствором, чтобы машина не рассыпалась от соприкосновения с воздухом, и выставить в одном из музеев Одессы, передает БЕЛТА.