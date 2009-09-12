Ученые заставили мышь левитировать

Группе ученых из Лаборатории реактивного движения и Миссурийского университета в Канзас-Сити (США) удалось заставить мышь левитировать, используя сверхпроводящий магнит.

Следует отметить, что подобные эксперименты уже проводились на лягушках, однако повторить эти опыты с участием млекопитающих ранее никому не удавалось.

Необходимые для левитации исследуемого объекта условия создаются при его размещении в сильном внешнем магнитном поле. Как известно, вода, присутствующая в любом живом организме, обладает диамагнитными свойствами: под действием внешнего магнитного поля параметры движения электронов в ее молекулах несколько изменяются, что приводит к появлению слабого магнитного поля, направленного противоположно исходному. Возникающий эффект отталкивания позволяет преодолеть действие силы тяжести.

В своих опытах авторы использовали сверхпроводящий соленоид, охлажденный до криогенной температуры; при пропускании тока по обмотке создавалось магнитное поле с индукцией около 17 Тл. В зазоре магнита диаметром 66 мм поддерживалась комнатная температура.

Сначала ученые поместили в зазор пластиковую клетку, а затем запустили в нее мышь трехнедельного возраста массой всего 10 г. Животное оказалось дезориентировано и начало крутиться, пытаясь отыскать какую-нибудь опору. «Кажется, мыши не слишком понравилось это новое состояние, — рассказал один из авторов работы Юаньмин Лю. — Она ударялась о клетку и старалась за что-нибудь ухватиться». Впрочем, последующие эксперименты показали, что уже через 3–4 часа мыши привыкают к таким условиям и, левитируя, спокойно питаются и пьют.

Исследователи предлагают использовать подобные эксперименты для изучения воздействия микрогравитации на живые организмы и жидкости (в отдельной серии опытов авторы наблюдали левитацию капель воды диаметром до 50 мм). Специалистам также предстоит выяснить, как скажется длительное пребывание в столь сильном магнитном поле на здоровье мышей; проведенные ранее исследования показали, что для крыс поля с индукцией 9,4 Тл не представляют никакой опасности, сообщает «Компьюлента».