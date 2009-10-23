Ученые создали оптический пинцет для вирусов

Для захвата вируса светом необходимо использовать лазерный луч, интенсивность которого будет столь высокой, что сожжёт объект. Как не попортить частицу, придумала объединённая команда исследователей из Испании и Канады.

«Обычный подход в нанометровом масштабе не работает. Уменьшение размеров частицы вдвое приводит к увеличению интенсивности необходимого для захвата света в 30 раз», — рассказывает профессор Рювен Гордон из университета Виктории. Он несколько месяцев провёл в лаборатории доктора Ромэна Кидана из института фотонных наук.

В результате инженеры поняли, как уменьшить обрушивающуюся на вирус энергию почти в 100 раз. Они направили свет сквозь небольшие дырочки в металлической плёнке. Их диаметр всего в несколько раз превышал размер изучаемых частиц, пишет «Мембрана».

Когда объект приближался к отверстию, он изменял выходящий световой поток. При попытке выскочить частица испытывала давление силы света, возвращающее её обратно к центру дыры (явление плазмонного резонанса), при этом энергия оставалась невысокой. С помощью своих оптических ловушек учёные заполучили возможность работать с частицами размером порядка 50 нанометров, такие показатели раньше считались недостижимыми.

«Мы впервые смогли нежно захватывать вирусы. Мы уже начали свои первые эксперименты. Прежде всего нам хотелось бы попробовать приблизить пойманную вирусную частицу к живой клетке и тщательно изучить происходящее взаимодействие», — рассказывает Гордон. Авторы устройства считают, что оптический пинцет упростит работу биологов с вирусами, что в свою очередь продвинет изучение вирусных инфекций.