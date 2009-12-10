Международный семинар «НАТО: вызовы настоящего и будущего» пройдет в Минске 10-11 декабря

В мероприятии принимают участие представители государственных, общественных организаций Республики Беларусь, ученые и исследователи, специализирующиеся в вопросах европейской и международной безопасности, а также аккредитованные в Беларуси сотрудники дипломатических представительств. Со стороны Штаб-квартиры НАТО в семинаре участвуют Майкл Дьюрей (отдел Департамента общественной дипломатии) и Лорри Уолкер (отдел по вопросам политики и безопасности).
Целью мероприятия является рассмотрение актуальных проблем европейской и международной безопасности на современном этапе, трансформационных процессов и роли НАТО в глобальной системе международной безопасности, анализ актуальных проблем военно-политического сотрудничества, борьбы с международным терроризмом и другими глобальными вызовами современности.
Место проведения: Минск, ул.Академическая, 25, факультет международных отношений БГУ, ауд. 303.
Предварительная программа
10 декабря, четверг
09:20 – 09.55 Регистрация участников
10:00 Открытие семинара
Ивашкевич О.А., проректор Белорусского государственного университета
Русакович А., Центр изучения внешней политики и безопасности
Дьюрей М., Департамент общественной дипломатии НАТО
Багдонас Э., Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь
10:20 Секция 1: НАТО в новой системе мировой и европейской безопасности
Ведущий – А.В.Шарапо
Багдонас Э., Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь
Дьюрей М., Департамент общественной дипломатии НАТО
Герасимович В., Управление международной безопасности и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Розанов A., факультет международных отношений Белорусского государственного университета
12:00 Кофе-пауза
12:30 Обсуждение докладов, дискуссия
13:00 Обед (кафе «Милано», ул. П.Бровки, 15, кор.20)
14:30 Секция 2: Новые отношения между НАТО и Россией, особенности партнерства между НАТО и Украиной, сотрудничество НАТО-Беларусь
Ведущий – А.А.Розанов
Уолкер Л., отдел по вопросам политики и безопасности НАТО
Герасимович В., Управление международной безопасности и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Федоров А., политический аналитик
Тихомиров А.В., факультет международных отношений Белорусского государственного университета
16:20-16:40 Кофе-пауза
16:40 Обсуждение докладов, дискуссия, закрытие семинара.
Языки семинара: белорусский, русский, английский
18:00 Прием для участников семинара (ресторан «Гостиный двор», ул. Советская, 17)
11 декабря 2009 г., пятница
10.00-14.00 НАТО и проблемы мировой безопасности: взгляд молодежи.
Участники: студенты факультета международных отношений БГУ (ауд. 603)
10.00-10.20 Вступительное слово
Шадурский В., декан факультета международных отношений БГУ
Дьюрей М., Департамент общественной дипломатии НАТО
Багдонас Э., Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь
10.30-13.00 Дискуссия между студенческими командами по проблематике НАТО
Часть 1: НАТО – оценка прошлого (1940-1980-е гг.)
Часть 2: Роль НАТО в глобальном мире
Часть 3: НATO – модели будущего
13.00-13.20 Подведение итогов
Язык: английский