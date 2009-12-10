Международный семинар «НАТО: вызовы настоящего и будущего» пройдет в Минске 10-11 декабря

Организаторы: ОО «Центр изучения внешней политики и безопасности» и факультет международных отношений БГУ при поддержке Департамента общественной дипломатии НАТО.

В мероприятии принимают участие представители государственных, общественных организаций Республики Беларусь, ученые и исследователи, специализирующиеся в вопросах европейской и международной безопасности, а также аккредитованные в Беларуси сотрудники дипломатических представительств. Со стороны Штаб-квартиры НАТО в семинаре участвуют Майкл Дьюрей (отдел Департамента общественной дипломатии) и Лорри Уолкер (отдел по вопросам политики и безопасности).

Целью мероприятия является рассмотрение актуальных проблем европейской и международной безопасности на современном этапе, трансформационных процессов и роли НАТО в глобальной системе международной безопасности, анализ актуальных проблем военно-политического сотрудничества, борьбы с международным терроризмом и другими глобальными вызовами современности.



Место проведения: Минск, ул.Академическая, 25, факультет международных отношений БГУ, ауд. 303.

Предварительная программа

10 декабря, четверг

09:20 – 09.55 Регистрация участников

10:00 Открытие семинара

Ивашкевич О.А., проректор Белорусского государственного университета

Русакович А., Центр изучения внешней политики и безопасности

Дьюрей М., Департамент общественной дипломатии НАТО

Багдонас Э., Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь

10:20 Секция 1: НАТО в новой системе мировой и европейской безопасности

Ведущий – А.В.Шарапо

Багдонас Э., Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь

Дьюрей М., Департамент общественной дипломатии НАТО

Герасимович В., Управление международной безопасности и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Республики Беларусь

Розанов A., факультет международных отношений Белорусского государственного университета

12:00 Кофе-пауза

12:30 Обсуждение докладов, дискуссия

13:00 Обед (кафе «Милано», ул. П.Бровки, 15, кор.20)

14:30 Секция 2: Новые отношения между НАТО и Россией, особенности партнерства между НАТО и Украиной, сотрудничество НАТО-Беларусь

Ведущий – А.А.Розанов

Уолкер Л., отдел по вопросам политики и безопасности НАТО

Герасимович В., Управление международной безопасности и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Республики Беларусь

Федоров А., политический аналитик

Тихомиров А.В., факультет международных отношений Белорусского государственного университета

16:20-16:40 Кофе-пауза

16:40 Обсуждение докладов, дискуссия, закрытие семинара.

Языки семинара: белорусский, русский, английский

18:00 Прием для участников семинара (ресторан «Гостиный двор», ул. Советская, 17)

11 декабря 2009 г., пятница

10.00-14.00 НАТО и проблемы мировой безопасности: взгляд молодежи.

Участники: студенты факультета международных отношений БГУ (ауд. 603)

10.00-10.20 Вступительное слово

Шадурский В., декан факультета международных отношений БГУ

Дьюрей М., Департамент общественной дипломатии НАТО

Багдонас Э., Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь

10.30-13.00 Дискуссия между студенческими командами по проблематике НАТО

Часть 1: НАТО – оценка прошлого (1940-1980-е гг.)

Часть 2: Роль НАТО в глобальном мире

Часть 3: НATO – модели будущего

13.00-13.20 Подведение итогов

Язык: английский