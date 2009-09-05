Температура в Арктике достигла максимума

Последнее десятилетие стало самым теплым периодом в Арктике за последние две тысячи лет, хотя природный цикл климатических изменений должен был вести регион к дальнейшему похолоданию.

Широкомасштабное исследование, проведенное американскими учеными, позволило реконструировать изменение летних температур за Полярным кругом за последние две тысячи лет. Оно показало, что климат в регионе продолжал теплеть на протяжении последних ста лет, а минувшее десятилетие вообще стало самым горячим для Арктики.

Между тем нынешний цикл орбитального движения Земли вокруг Солнца должен, напротив, привести к похолоданию Арктики, так как количество солнечной энергии на Северном полюсе должно уменьшиться.

Повышение температур в арктических зонах вопреки естественной тенденции к похолоданию является одним из свидетельств того, что выбросы углекислого газа в результате человеческой деятельности вызвали потепление в регионе, которое уже достигло опасного уровня, сообщает rbk.ru.