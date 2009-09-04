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Новый спутник и космическое агентство

04 сентября 2009 17:52
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Белорусский космический спутник Земли запустят в следующем году.

Ученые Беларуси вместе со специалистами Роскосмоса 12 августа приняли очередной этап работ по проекту создания нашего космического аппарата. Испытания опытного образца намерены провести в конце этого года.

Новый спутник будет легче и маневреннее предыдущего: его вес - около 350 килограммов.

В Беларуси также планируют создать Национальное космическое агентство. Новая структура будет решать все вопросы, связанные с исследованием и использованием космического пространства. Информацию, получаемую со спутника, планируется использовать для экологического мониторинга, контроля за землепользованием, наблюдения и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обновления топографических карт и других целей.

Командно-измерительный пункт для обеспечения полета белорусского космического аппарата создается в Логойском районе Минской области.

# Наука

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