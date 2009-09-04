Отдам клонированного щенка в хорошие руки

Сотрудники Сеульского национального университета предложили всем желающим оформить заявки на получение щенков первого в мире клонированного пса. Животные будут розданы бесплатно. Об акции ученых пишет газета The Korea Times. Желающие получить щенков должны до 31 октября 2009 года заполнить анкету на сайте университета. Ученые отберут анкеты наиболее достойных, на их взгляд, кандидатов и отдадут им собак. В общей сложности сотрудники предлагают девятерых щенков - шестерых самцов и трех самок. Все собаки, как утверждают нынешние хозяева, абсолютно здоровы.
К настоящему моменту ученые из разных стран клонировали множество различных животных, в том числе буйвола и козу. Перечень других клонированных зверей можно найти здесь.